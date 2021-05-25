В Сколкове построят медицинский центр для зарубежных клиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 2022 году на базе Международного медицинского кластера "Сколково" откроется многофункциональный медицинский центр, в котором смогут разместиться клиники из разных стран мира. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Общая площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров, оно будет представлять из себя многоуровневый атриум с просторным холлом, создающий впечатление молла. Помимо собственных помещений, клиникам будут доступны общие сервисы, в числе которых лучевая диагностика, эндоскопия, услуги лаборатории и другие. Это, по словам заммэра, позволит им снизить операционные расходы.
"Здание разделено на зону общих сервисов – диагностика, склады, питание и зону клиник – основной лечебный блок, где располагаются клиники, специализирующиеся на онкологии, ортопедии, спортивной медицине, а также многопрофильный стационар", – пояснил он.
Бочкарев уточнил, что данный медицинский молл строится по принципам адаптивной архитектуры: это позволяет быстро поменять состав клиник и их профили. Он также добавил, что в России такая практика в новинку, однако подобные центры уже существуют в Европе и США.
Всего в рамках Международного медицинского кластера планируется построить медицинские, образовательные и производственные объекты, суммарная площадь которых составляет около 860 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Сколкове появится рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады". Они нацелены на укрепление иммунитета, помощь в восстановлении и снижение стресса у пациентов. При этом сады будут отделены от транспортной и сервисной инфраструктуры.
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