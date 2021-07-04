В Москве началось строительство многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты приступили к работам по обустройству фундамента нового многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира в Сокольниках, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На сегодняшний день в рамках строительства нового многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира выполнены работы по устройству шпунтового ограждения, ведутся разработка котлована, приступили к устройству фундаментной плиты. На объекте уже смонтировано три башенных крана", – заявил Бочкарев.

Вице-мэр уточнил, что новая детская больница будет соответствовать современным стандартам здравоохранения, ее оснастят высокотехнологичным медоборудованием, а интерьеры адаптируют для комфортного пребывания детей.

"Фасад больницы будет интегрирован в природный ландшафт прилегающей территории парка. <...> На случай тяжелой болезни ребенка и необходимости его нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии предусмотрена комната для родителей с возможностью круглосуточного размещения", – пояснил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пандемия коронавируса не привела к остановке реализации программ в области здравоохранения в Москве. По его словам, сегодня в стройке находится около одного миллиона квадратных метров медицинских площадей. Речь идет как о строительстве новых объектов здравоохранения, так и о реконструкции действующих поликлиник и больниц.