Около 30 школ и детских садов построят за счет инвесторов в Новой Москве в 2022 году

11:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
28 школ и детских садов по индивидуальным проектам построят инвесторы в Новой Москве в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.
"В следующем году в Новой Москве инвесторы введут 28 школ и детских садов", – сказал руководитель ведомства Владимир Жидкин.
Он уточнил, что строительство осуществляется по индивидуальным проектам. Также предусмотрена закупка необходимого оборудования и мебели. Помимо учебных классов, проекты зданий предусматривают наличие музыкальных и художественных залов, помещений для изучения иностранных языков, кружковых студий.
"Конечно, всегда уделяем внимание закупке спортивного инвентаря, а также обустройству прогулочных зон с современным игровым оборудованием", – отметил Жидкин.
В материале уточняется, что таким образом в городе удастся открыть дополнительные 16 тысяч мест для дошкольников и школьников.
Всего на территории ТиНАО с 2012 года спроектировали, построили и ввели в эксплуатацию свыше 90 соцобъектов. В планах до конца 2024 года возвести более 100 детских садов и школ на средства инвесторов.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят школу-гигант на 1 150 мест. Здание площадью 16 тысяч квадратных метров появится по адресу улица Золоторожский Вал, владение 11.
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