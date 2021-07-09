На юго-востоке Москвы построят школу-гигант на 1 150 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Гришкина

В 2024 году в столичном районе Лефортово построят школу-гигант на 1 150 мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Здание площадью 16 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что в здании школы оборудуют универсальные и специализированные классы, группу свободного творчества, конференц-зал, медицинский и пищевой блоки, спортивный и актовый залы, кабинет робототехники.

Здание сделают удобным для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо лифтов в школе установят пандусы и тактильные указатели.

До конца текущего года новые школы появятся в 23-х районах Москвы, в том числе на территории ТиНАО.

Ранее Бочкарев сообщил, что до конца 2022 года в Москве завершат строительство свыше 200 объектов социальной инфраструктуры. Большая их часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят инвесторы.