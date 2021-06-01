Школу почти на 1,2 тыс учеников начали строить в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Школу на 1 150 учеников начали строить на территории жилого комплекса "Саларьево парк" в ТиНАО, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточняется, школа строится около деревни Николо-Хованское в поселении Сосенском за счет средств инвестора.

Руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что школу смогут посещать жители ЖК и близлежащих деревень и поселков ТиНАО.



Четырехэтажное здание с пристроенным спортивным блоком рассчитано на 46 классов. Там обустроят зону начальной и старшей школы, помещения свободного творчества, классы изучения технологий, спортивно-оздоровительную группу помещений, зону общего доступа со столовой, медицинский блок, а также административно-хозяйственные помещения.

Территорию возле учебного заведения благоустроят. Планируется, что около школы сформируют систему площадок для занятий на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта.

"К проверкам строительства школы вблизи деревни Николо-Хованское привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – отметил Войстратенко.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест. Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.