На северо-востоке Москвы построят жилой комплекс с образовательным центром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.

"Непосредственно жилая часть составит 85% проекта – 72 025 квадратных метров. Под нежилую застройку отводится 12 710 квадратных метров", – уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в поселении Внуковском в ТиНАО появится жилой комплекс, который возведут по принципу квартальной застройки. Первые его этажи выделят под кафе, магазины и объекты бытового обслуживания.

