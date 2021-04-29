Похожий на две короны жилой комплекс появится в ТиНАО

11:31
Фото: archsovet.msk.ru
В поселении Внуковском в ТиНАО появится разноэтажный жилой комплекс, который визуально напоминает две короны. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, ЖК, состоящий из двух корпусов переменной этажности, построят по принципу квартальной застройки.
"Визуально корпуса будут напоминать две короны. Для оформления фасадов архитекторы используют изящный прием – сочетание гладкой светлой штукатурки и фактурной кирпичной кладки, что придаст застройке легкость и интересный облик в целом", – уточнил Кузнецов.
Здания будут располагаться по адресу поселение Внуковское, деревня Рассказовка, 18-й квартал. Кроме того, высота секций составит от 7 до 17 этажей, а квартальная планировка предполагает четкое разделение общественного (улица) и приватного (двор) пространств.
На первых этажах появятся кафе, магазины и объекты бытового обслуживания. Для них на фасадах предусмотрены места для вывесок. Помимо этого, входы, подъезды и коммерческие помещения будут разделены. Парковки для машин сделают по периметру корпусов.
Ранее Москомархитектура одобрила проект двух жилых кварталов в столичном районе Москворечье-Сабурово. Здания высотой от 7 до 15 этажей образуют закрытый внутренний двор без автомобилей. Эту территорию озеленят. На первых этажах зданий разместят коммерческие помещения и городские сервисы.
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