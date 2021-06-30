Собянин осмотрел ход строительства новой школы в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин посетил строящийся образовательный комплекс в Коммунарке. Школа и детский сад должны открыть свои двери к 1 сентября 2021 года.

"Многие такие школы в Новой Москве лучше, чем те классические школы, которые строились раньше в Москве в большом количестве, стандартные и уже устаревшие. Все новое, что есть в школьном строительстве, – в этих зданиях", – сказал мэр.

Он выразил благодарность инвесторам, которые участвовали в разработке архитектуры и представляли свои идеи интересных конструкций.

Новые школа и детский сад войдут в состав жилого комплекса "Белые ночи" на улице Потаповской Рощи. Школа рассчитана на 550 учеников, а дошкольное учреждение будет вмещать в себе 150 детей.

Общая площадь здания составляет 12,65 тысячи квадратных метров. Планируется, что оба учреждения будут обеспечивать комфортные условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Особенностью постройки станет центральная зона с амфитеатром-трансформером на 350 человек. Сам театр будет оснащен проектором, экраном и современным мультимедийным оборудованием. При необходимости зона может превратиться в танцевальный или концертный зал, а также в лекторий и выставочную площадку.

На прилегающей к зданию территории построят большую спортивную площадку, включающую в себя стадион с футбольным полем, беговые дорожки, роллердром и памп-трек.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года в 23 районах Москвы построят новые школьные здания. 10 школ построят за счет внебюджетных средств.

