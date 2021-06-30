Собянин представил самые интересные проекты московских инновационных компаний

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Сергей Собянин рассказал об итогах второго конкурса "Новатор Москвы". Об этом мэр написал на своем личном сайте.

Принять участие в конкурсе могли все желающие изобретатели. По сравнению с 2020 годом число заявок в этом году выросло в 1,5 раза. На соискание премии выдвинули 740 заявок по шести приоритетным направлениям: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и информационные технологии", "Транспорт и логистика", "Благоустройство и строительство", "Экология и охрана окружающей среды" и "Общественные проекты".

В финал вышли 36 инновационных разработок, а победителями стали авторы 18 проектов.

"Конкурсы, подобные "Новатору Москвы", доказывают, что инновации – это не просто мечты или планы. Это повседневная реальность экономики Москвы. Наш город занимает достойное место среди мегаполисов, в которых рождаются технологии завтрашнего дня", – сказал мэр.

В ходе конкурса победу одержала диагностическая платформа Oncobox, которая позволяет подбирать эффективные препараты для лечения на поздних стадиях и в других сложных случаях рака.

Еще один победитель – компания iFarm. Она предоставляет услуги по строительству и автоматизации городских вертикальных ферм. По технологиям iFarm запущены производства в Москве, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Хельсинки, планируется создание ферм в Калуге, на Камчатке, в Швейцарии и Катаре.

Компания "ФармПринт" разрабатывает и производит оборудование для автоматизации лабораторных операций. Устройства позволяют улучшить точность и качество исследований.

Еще одно открытие – Мио-интерфейс. Компания "Био Диджитал Технолоджи" разрабатывает системы управления протезом руки, в которой сенсоры будут подключаться напрямую к нервно-мышечной системе через кожу и имплант в кости.

Также премию получила инновационная система климата "Латрак". Летом она работает в электробусах как кондиционер, а в холодный период года использует функцию тепловой насос, позволяющую отказаться от использования дизельных горелок при температурах до -10 градусов.

Ранее сообщалось, что всего на конкурс подали 740 заявок. Изобретатели, прошедшие в финальный этап состязания, должны были представить проекты инвесторам, бизнесменам и органам государственной власти. Они также обязаны были подтвердить актуальность своих разработок и их востребованность на рынке.