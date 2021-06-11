Стали известны финалисты конкурса для изобретателей "Новатор Москвы"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице определили 36 финалистов конкурса для изобретателей на присуждение премий "Новатор Москвы". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Всего на конкурс подали 740 заявок. Изобретатели, прошедшие в финальный этап состязания, должны представить проекты инвесторам, бизнесменам и органам государственной власти. Они также обязаны подтвердить актуальность своих разработок и их востребованность на рынке.
"Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер – предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она напомнила, что премии присуждают в трех номинациях: "Лидеры инноваций", "Проект будущего" и "Меняющие реальность". Презентация проектов намечена на 15 июня, премии удостоятся 18 разработок.
В их числе – система нейроуправления бионическим протезом, технология круглогодичного выращивания агрокультур на вертикальных фермах, спасательная капсула для экстренной эвакуации людей с высотных объектов и другие.
Лауреаты конкурса получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий размер призового фонда – более 20,7 миллиона рублей.
В начале июня на ВДНХ продемонстрировали устройство расшифровки речи для слабослышащих "Чарли". Прибор с искусственным интеллектом преобразовывает речь в текст и отображает его на экране смартфона или планшета человека с нарушениями слуха.
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