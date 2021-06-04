Международный финансовый центр Катара стал партнером МИК – Сергунина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Московский инновационный кластер (МИК) заключил соглашения о сотрудничестве с международными технологическими партнерами, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.
"Соглашения заключены с организациями из Катара и Казахстана. Договоренности касаются комплекса совместных программ в сфере современных технологий. Например, с каждым из партнеров мы проведем двусторонние технологические конкурсы. Они объединят ведущие вузы, корпорации и стартапы, инвестиционные фонды. Лучшие инновационные решения конкурсантов могут быть реализованы в Москве, Нур-Султане и Дохе", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Отмечается, что Московский инновационный кластер и Международный финансовый центр Катара договорились сотрудничать для развития технологичных проектов, формирующих цифровой ландшафт будущего. Так, партнеры намерены расширить возможности поиска инвесторов и рынка сбыта в Катаре и в целом на Ближнем Востоке для московских стартапов и компаний. Кроме того, для катарских высокотехнологичных предприятий появятся новые деловые перспективы в России.
Еще одно соглашение подписано между МИК и компанией Fintech Hub Limited, представителем международного финансового центра "Астана". Данный документ предусматривает возможность создания совместных финансово-технологических центров, а также центров искусственного интеллекта и больших данных для компаний Евразийского экономического союза. Кроме того, стороны планируют продвигать программы развития технологических проектов и стартапов, формировать передовую инновационную экосистему, поддерживать цифровую трансформацию.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, Московский инновационный кластер является некоммерческим фондом, созданным для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.
"Участникам доступны инструменты, сервисы и меры поддержки, направленные на развитие инновационных проектов", – добавил он.
В сообщении также сказано, что возможности для взаимодействия участников предоставляет онлайн-платформа i.moscow, развитие которой курирует столичный департамент информационных технологий.
Ранее Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества двух регионов на период с 2021 по 2025 год.
Документ предусматривает обмен опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, обновления подвижного состава общественного транспорта и техники ЖКХ, совершенствования методов ранней диагностики заболеваний у детей, а также создания доступной среды для маломобильных граждан.
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