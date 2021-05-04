За полгода к "Технополису Москва" присоединились 10 резидентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За минувшие полгода резидентами особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" стали 10 компаний. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Особая экономическая зона – востребованная площадка для размещения высокотехнологичных производств. <...> В ближайшие 10 лет предприятия планируют инвестировать в реализацию своих проектов почти 18 миллиардов рублей и создать порядка трех тысяч рабочих мест", – подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этом году на площадке "Алабушево" научно-производственный центр "Элвис" откроет центр проектирования микросхем, которые будут использовать в производстве космических аппаратов и систем связи. Предприятие сотрудничает более чем с 500 компаниями, в том числе и зарубежными. Согласно Минпромторгу, оно также является одним из главных исполнителей стратегии развития электронной промышленности России до 2030 года.

К переезду в Зеленоград готовится DriveElectro. Компания займется производством батарей, зарядных станций и прочих комплектующих для электробусов и электромобилей. А центр "ХайТек" в Печатниках разрабатывает программное обеспечение для конференц-связи, призванное заменить зарубежные аналогию. К 2022 году проект планирует привлечь инвестиции в размере 40 миллионов рублей.

Между тем на площадке в Печатниках работает компания "Хирана+". Она занимается производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которых ежегодно может выпускать больше 300 штук. Осенью 2020 года компания получила статус резидента ОЭЗ, что предоставило ей некоторые льготы, сэкономленные средства от которых она планирует потратить на разработку новых технологий. Сейчас ее сотрудники работают над аппаратом, предназначенным именно для пациентов с осложнениями после COVID-19.

Параллельно там же трудятся специалисты Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ). Они создают стерилизаторы, устройства для обеззараживания медицинских отходов и прочие подобные устройства, которыми в период пандемии пользовались больницы, в которых лечили коронавирусных пациентов. В прошлом году предприятие поставило больше 300 единиц своего оборудование. В 2021 году ТЗМОИ планирует расширить производство и ассортимент, распорядившись инвестициями в размере 20,6 миллионов рублей.

В свою очередь, резидент ОЭЗ компания "Рада-Фарма" разрабатывает лекарства на основе хлорофила, которые используются при лечении злокачественных опухолей. Вещества накапливаются в тканях, а затем разрушаются при взаимодействии с лазером. Предприятие поставляет препараты в больницы, клиники и аптеки более чем 50 регионов России.

Как отмечается в материале, на сегодняшний день на площадках особой экономической зоны работают свыше 180 компаний. Больше 80 из них имеют статус резидентов, который на 10 лет освобождает их от части налогов и дает право на таможенные льготы.

В середине апреля мэр столицы утвердил планировку площадки "Микрон" в Зеленограде, входящей в состав "Технополиса Москва". Сейчас там находятся пять компаний-резидентов, которые вложили в развитие своих производств 256 миллионов рублей и создали 2,4 тысячи рабочих мест.

