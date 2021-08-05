Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями ЗАО

09:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями Западного округа столицы. Об этом он написал на своем личном сайте.
"На прошлой неделе встречался с активистами запада Москвы. Говорили о перспективах развития Тропарево-Никулина, Солнцева, Ново-Переделкина, Очаково-Матвеевского и других районов ЗАО. Людей волнуют вопросы транспорта, здравоохранения и, разумеется, доступности школ и детских садов", – сообщил глава города.
Он отметил, что в "старых" микрорайонах эту проблему в основном решили. При этом в кварталах новостроек жители регулярно сталкиваются с проблемой – дома давно уже заселены, а к строительству детского сада инвесторы только приступают.
Мэр подчеркнул, что власти стараются сломать эту традицию – инвесторы, которые срывают исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры, больше не будут работать в городе.
Ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в ТиНАО в 2022 году планируется построить 28 школ и детских садов. Они будут возведены по индивидуальным проектам.
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