Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами появится в Крюкове

10:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В районе Крюково появится двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Проект его строительства согласовали специалисты Мосгосэкспертизы, рассказал ее председатель Валерий Леонов.
"В здании появится бассейн с размерами ванны 25 на 16 метров и бассейн для обучения детей плаванию с размерами ванны 10 на 6 метров", – сообщил он.
В здании будут оборудованы раздевалки для посетителей, буфет, тренажерный зал, тренерские помещения и медицинский блок. Также будут созданы условия для маломобильных граждан. Рядом с комплексом установят опоры освещения и малые архитектурные формы, а также обустроят проезды и открытые плоскостные парковки.
Кроме того, в Крюкове хотят построить трехэтажный культурный центр с выставочными и лекционными залами, а также помещениями для кружков.
Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2021 года в столице введут в эксплуатацию 13 спортивных объектов.
В число готовых к открытию спортивных объектов входят международный центр самбо и центр бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", футбольное поле на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" и другие площадки.
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