Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами появится в Крюкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Крюково появится двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Проект его строительства согласовали специалисты Мосгосэкспертизы, рассказал ее председатель Валерий Леонов.

"В здании появится бассейн с размерами ванны 25 на 16 метров и бассейн для обучения детей плаванию с размерами ванны 10 на 6 метров", – сообщил он.

В здании будут оборудованы раздевалки для посетителей, буфет, тренажерный зал, тренерские помещения и медицинский блок. Также будут созданы условия для маломобильных граждан. Рядом с комплексом установят опоры освещения и малые архитектурные формы, а также обустроят проезды и открытые плоскостные парковки.

Кроме того, в Крюкове хотят построить трехэтажный культурный центр с выставочными и лекционными залами, а также помещениями для кружков.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2021 года в столице введут в эксплуатацию 13 спортивных объектов.

В число готовых к открытию спортивных объектов входят международный центр самбо и центр бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", футбольное поле на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" и другие площадки.