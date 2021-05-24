В Москве в этом году планируют ввести в эксплуатацию 13 спортивных объектов

17:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2021 года в столице введут в эксплуатацию 13 спортивных объектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию 13 объектов спорта, из них один уже введен – это физкультурно-образовательный комплекс по адресу Коломенский проезд, дом 13", – уточнил специалист.
В число готовых к открытию спортивных объектов входят международный центр самбо и центр бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", футбольное поле на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" и другие площадки. Они расположены в 11 районах 8 административных округов.
Ранее Сергей Собянин подвел итоги строительства спортивных комплексов за последние 10 лет.
По словам градоначальника, в городе появились порядка 145 крупных спортивных объектов и площадок.
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