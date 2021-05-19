Собянин: за 10 лет в Москве построено свыше 140 крупных спортивных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние несколько лет в Москве было построено около 145 крупных спортивных объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового специализированного спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде.

"За последние годы мы построили около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям", – отметил мэр.

Он также уточнил, что именно по этой причине и был построен новый спорткомплекс. Он должен помочь спортсменам-инвалидам.

Комплекс оборудован не только спортивными площадками и бассейном, но и специальными реабилитационными помещениями.

"Надеюсь, что он будет очень востребован: тысячи людей, сильных духом, будут приходить и заниматься спортом и оздоровлением", – сказал Собянин.

Спорткомплекс в Коломенском проезде начнет работать в ближайшее время. По всей территории здания создана безбарьерная среда и обеспечены все условия для комфорта посетителей с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников.

Специалисты также оборудовали бассейн для проведения лечебных процедур, зону гидромассажа и зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации.

Ранее Собянин рассказал, что в столице появятся еще 20 новых спортивных объектов до конца 2021 года. Среди них – ледовые дворцы, ФОКи, борцовские залы и футбольные поля.

Мэр также посетил находящийся в процессе строительства физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70". По его словам, это первая специализированная школа, построенная в столице за последние 10 лет.