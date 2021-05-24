Петр Толстой попросил Собянина поддержать строительство спорткомплекса в Выхино-Жулебине

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Депутат Госдумы Петр Толстой обратился к Сергею Собянину с просьбой поддержать строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Выхино-Жулебино.
"Ко мне обратились с подписями жители района. Считаю, что у каждого жителя Выхино-Жулебина, у каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом – в удобное время, в любое время года. Принял решение обратиться к Сергею Семеновичу Собянину с просьбой помочь в реализации проекта", – рассказал Толстой.
В общей сложности депутат получил порядка тысячи подписей в поддержку возведения спортобъекта и обещал проработать вопрос.
Глава округа Георгий Местергази сообщил о наличии мест, где могли бы расположиться новые спортивные объекты.
22 мая в Выхино-Жулебине проходили соревнования на Кубок Москвы по хоккею на роликовых коньках, на которых присутствовал вице-спикер Госдумы. Он подтвердил, что вопрос с появлением комплекса находится на контроле, и отметил, что в данное время имеющаяся инфраструктура не способна удовлетворить потребности 220 тысяч человек, проживающих в округе.
Ранее Собянин рассказал, что за 10 лет в Москве построено свыше 140 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля.
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