ФОК с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона "Торпедо" на юге столицы ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.
Отмечается, что ФОК построили в рамках первого этапа реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, которую реализуют за счет средств инвестора.
"Трехэтажное здание общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров располагается на улице Восточной, владении 4А, в районе Даниловский. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже оформлено Мосгосстройнадзором", – приводятся слова заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Он также добавил, что на территории ФОКа будет располагаться футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, а также помещения администрации. В будущем инвестор реконструирует футбольный стадион. Таким образом, его вместимость увеличится до 15 тысяч человек.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице появятся еще 20 новых спортивных объектов до конца 2021 года. Он отметил, что в Москве за последние годы построили 140 объектов, больших и маленьких.
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