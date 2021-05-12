Москвичи поддержали идею Нифантьева построить 100 новых бассейнов

Фото: Галина Бродская
Почти половина опрошенных жителей Южного округа столицы поддержала идею члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов в течение следующих 5 лет.
Было опрошено 1,1 тысячи прохожих. Им задавали вопрос о необходимости возведения новых объектов, 47,6% респондентов положительно отнеслись к инициативе. По мнению горожан, появление новых бассейнов сделает плавание доступнее широким слоям населения.
Нифантьев прокомментировал результаты опроса и отметил крайне высокую востребованность в развитии спортивной инфраструктуры.
"Население остро нуждается в спортивных объектах, доступных как по своим ценовым характеристикам, так и по месторасположению. Особенно это касается бассейнов: попасть на занятия туда практически невозможно из-за большого количества желающих заниматься плаванием – одним из наиболее "мягких" и нетравмоопасных видов спорта, к тому же подходящим всем членам семьи", – сказал член Общественной палаты.
Респонденты рассказали, с каким сложностями при посещении бассейнов сталкиваются в данное время. Мать двоих детей Зинаида Бобкова сообщила, что по рекомендации врачей записала младшего сына в секцию плавания. Ребенку нравятся занятия, однако скоро с бассейном придется расстаться, так как дорога отнимает слишком много времени.
Другой житель ЮАО – военный пенсионер Владимир Корытков – полностью поддержал инициативу, пояснив, почему она актуальна.
"Сам стараюсь ходить в бассейн. Это не только позволяет держать форму, но и положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. В последнее время заниматься стало сложнее: большое количество желающих, дорожки забиты. Надо как-то разгрузить систему", – сказал Корытков.
Были и те, кто отнесся к идее скептически. По мнению молодого предпринимателя Никиты Слащева, строительство нового бассейна даст излишнюю нагрузку на всю инфраструктуру района.
"Зачем эта вся суета нужна? Бассейнов полно – заплати за абонемент 20 тысяч, будет тебе каждый выходной и плавание, и тренажерка, и все что хочешь. И никто лишний под ногами путаться не будет", – сказал мужчина.
Ранее стало известно, что в Нагатинском Затоне появится спорткомплекс с бассейном. Суммарная поэтажная площадь объекта составит около 6,9 тысячи квадратных метров.
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