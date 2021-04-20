Спортивно-оздоровительный комплекс в Южном Бутове реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном Бутове приведут в порядок спортивно-оздоровительный объект, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Расположен он рядом со станцией метро "Бунинская аллея" и жилыми домами. Высота здания – 25 метров, а его площадь – около 4,5 тысячи квадратных метров.

После реконструкции комплекс сможет принимать большее количество посетителей. Причем это могут быть люди всех возрастов.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в комплексе будут проводиться различные спортивные программы, а также оздоровительные процедуры.

Общественные слушания по проекту стартовали 14 апреля и продлятся до 20 апреля. Задать вопросы и оставить пожелания можно в проекте "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения".

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. В нем обустроят крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.

