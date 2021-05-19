Трутнев призвал использовать опыт Москвы в развитии школ со спортивным уклоном

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В развитии российских школ со спортивным уклоном следует использовать опыт Москвы. Такое заявление сделал вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на форуме "ProДФО – Хабаровский край".

Трутнев пояснил, что в некоторых столичных школах спорт включен в общую систему образования.

"Оттуда процентов 60% выпускников выходят с уровнем не ниже кандидата в мастера спорта", – рассказал вице-премьер.

Он пообещал обсудить данный вопрос с министерством образования.

"Я считаю, что сеть таких школ по разным дисциплинам надо развивать", – подчеркнул Трутнев.

Полпред добавил, что в регионах Дальнего Востока идет активное развитие спортивной сферы. В частности, за последние три года в регионах было построено свыше 330 спортивных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице появятся еще 20 новых спортивных объектов до конца 2021 года. Он также посещал находящийся в процессе строительства физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70". Градоначальник отмечал, что это первая специализированная школа, построенная в столице за последние 10 лет.