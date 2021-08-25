Классификацию отелей по системе "все включено" запустят в РФ в 2022 году

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Система классификации отелей, работающих по системе "все включено", будет запущена в России в пилотном режиме в 2022 году, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает ТАСС.
"Будем совершенствовать систему классификации. Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме по отелям "все включено" и "ультра все включено". Чтобы турист понимал, что получит", – сказала она.
Догузова пояснила, что необходимость постепенного запуска системы вызвана жалобами на качество сервиса в отелях. Как правило, они связаны с тем, что привыкшие к условиям отдыха на зарубежных курортах туристы не знают об отличиях российских стандартов системы "все включено".
"В Анапе люди уже с другим средним чеком, которые готовы другие деньги тратить на этом курорте, но они за свои деньги хотят и имеют полное право получить нормальный сервис, качество, если уж отель назвался четырехзвездочным, то, будьте добры, соответствуйте", – отметила Догузова.
В настоящее время в Краснодарском крае по системам "все включено" и "ультра все включено" работают 80 гостиниц, размещение в них вызывает интерес у 60% туристов, рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель.
"Однако очень часто набор услуг может быть совершенно разным, что ведет к досадным недоразумениям. То, что у системы "все включено" нет не только государственных стандартов, но и негласных минимумов, вызывает негатив у туристов", – пояснил он.
Руппель полагает, что внедрение единых стандартов должно сгладить несоответствие между ожиданиями туристов и реальностью.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено". Отмечается, что отели юга России планируют сохранить all inclusive после пандемии, а также ищут новые гибкие тарифы.
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