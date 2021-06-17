Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Собака упала на пути на станции метро "Марьино". Об этом говорится в официальном Telegram-канале департамента транспорта города.

"На станции "Марьино" на путь упала собака. Машинист экстренно затормозил, и ее быстро достали. Питомец живой", – говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что инцидент не повлиял на движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии. Оно осуществляется в соответствии с графиком.

"Просим пассажиров соблюдать правила метрополитена и провозить животных в переносках, сумках и других предназначенных для транспортировки предметах", – добавили в Дептрансе.

В конце мая женщина упала на рельсы на станции метро "Тульская". Сообщалось, что в момент ЧП у пассажирки закружилась голова. Оперативную помощь ей оказали сотрудники МВД, которые передали ее медицинским сотрудникам.

