Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии столичного метро из-за человека на путях. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажир упал под прибывающий поезд на станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии метро. Из-за ЧП интервалы движения поездов на линии были увеличены. Чтобы извлечь пострадавшего, было снято напряжение контактного рельса. Поезда не ходили на участке от "Медведково" до "ВДНХ" в сторону центра.