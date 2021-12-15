Двое пассажиров упали на рельсы на станции "Новокузнецкая"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мужчина и женщина упали на рельсы на станции "Новокузнецкая" московского метро. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, пассажиры живы, их оперативно подняли на платформу. Состояние пострадавших уточняется, также выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что машинисту поезда стало плохо на станции "Мякинино" столичного метро. По словам очевидца, его без сознания заметили пассажиры, которые ожидали состав на станции. В первые несколько минут мужчина не понимал, что происходит, однако позже пришел в себя.

До этого на Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Поезда не ходили между станциями "Курская" и "Партизанская". В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами.

