На Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

На Арбатско-Покровской линии столичного метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что изменения в графике движения составов затронули восточный участок линии. Корректировки вызваны падением человека на пути.

Движение поездов между станциями "Курская" и "Партизанская" остановлено. В обратном направлении составы движутся с увеличенными интервалами.

Ранее интервалы движения поездов из-за человека на путях увеличили на Таганско-Краснопресненской линии метро.

Позже стало известно, что мужчина, упавший на рельсы, погиб. ЧП произошло на станции метро "Сходненская", когда один пассажир пытался спасти другого. В итоге первый попал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места. Спустя время стало известно, что второй мужчина также обнаружен мертвым возле подъезда одного из домов на улице Свободы.

