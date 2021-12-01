На Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
На Арбатско-Покровской линии столичного метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Отмечается, что изменения в графике движения составов затронули восточный участок линии. Корректировки вызваны падением человека на пути.
Движение поездов между станциями "Курская" и "Партизанская" остановлено. В обратном направлении составы движутся с увеличенными интервалами.
Ранее интервалы движения поездов из-за человека на путях увеличили на Таганско-Краснопресненской линии метро.
Позже стало известно, что мужчина, упавший на рельсы, погиб. ЧП произошло на станции метро "Сходненская", когда один пассажир пытался спасти другого. В итоге первый попал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места. Спустя время стало известно, что второй мужчина также обнаружен мертвым возле подъезда одного из домов на улице Свободы.
На участке Арбатско-Покровской линии метро нет движения поездов
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