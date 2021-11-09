На участке Замоскворецкой линии метро увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Нет движения от "Театральной" до "Белорусской" для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", – говорится в сообщении.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что на Арбатско-Покровской линии метро Москвы запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Информационные материалы внутри и снаружи состава разделены по разным темам.