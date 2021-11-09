Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию метро на Серпуховско-Тимирязевской линии. Она была построена одной из первых на этой ветке и принимает пассажиров уже 38 лет.

Платформа станции односводчатая, отделана мрамором теплых и холодных тонов. Изначально станция должна была носить другое название, несколько раз ее хотели переименовать.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

