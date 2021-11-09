QR-курьеры рассказали об особенностях своей работы

80 регионов России уже ввели систему QR-кодов, оставшиеся пять обещали сделать это до середины декабря. На фоне усиливающихся ограничений в Сети набирает популярность услуга QR-курьера. Рассказываем, чем занимаются курьеры нового поколения и сколько они получают за свою работу.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Кто такой QR-курьер?

Власти всех 85 российских регионов уже объявили о введении системы QR-кодов. На фоне усиливающихся ограничений в Сети набирает популярность услуга QR-курьера.

Число подобных объявлений на "Авито Услугах" по России с сентября на начало ноября выросло с 91 до 161, а по Москве и Подмосковью – с 34 до 65.

QR-курьер – это вакцинированный курьер с действующим сертификатом. Он сможет попасть в заведение, куда непривитым гражданам вход закрыт. В зависимости от ограничений в регионе – это могут быть разные места, начиная от торгового центра и банка, заканчивая музеем, куда курьеры предлагают сводить близкого человека.

Новая услуга стоит в среднем 800 рублей по стране и 1 000 рублей в столице, рассказал Москве 24 директор по развитию бизнеса "Авито Работы" Дмитрий Пучков.



Россияне осваивают профессию QR-курьера

Истории QR-курьеров

Москвичка Таисия стала одной из тех, кто предложил свои услуги в качестве QR-курьера. Девушка вакцинировалась "Спутником V" в августе.





Таисия Шакель QR-курьер Схожу за вас в магазин, заведение и доставлю на дом продукцию из торговых точек, где требуют QR код. Схожу с вашим ребенком в ТРЦ или театр и кино.

Подрабатывая в одной из сетевых служб доставки девушка заметила, что в примечаниях к заказам клиенты чаще стали требовать, чтобы курьер был обязательно вакцинирован. Так и родилась идея вывесить свое объявление.

"Заказов QR-курьера не сильно много, в день обычно 1–2. Доходы разные. Был день, когда мне поступил один маленький заказ и я заработала 500 рублей. Но был день и с очень хорошим доходом – три с небольшим тысячи", – говорит Таисия.

Часть заработанного у девушки уходит на дорожные расходы – от 50 до 350 рублей в день, в зависимости от географии работы.

"Было и необычное задание – сходить с ребенком в Музей-заповедник "Царицыно" – в Большой дворец и Хлебный дом. Вполне интересное. Ребенок оказался очень милым. Это было приятное времяпрепровождение и для меня, и для него", – сказала Таисия.



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QR-курьер Кирилл Андреев рассказал Москве 24, что вакцинировался "Спутником V" в апреле, а 3 ноября прошел ревакцинацию "Спутником Лайт".





Кирилл Андреев QR-курьер Если у вас нет кода, то смогу за вас сходить и сделать покупки.

Молодой человек поставил ценник 12 рублей за каждые 10 минут работы. "Время начинается с того момента, как я зашел в магазин. Я захожу в торговый центр. Человек может мне позвонить и по видеосвязи сказать, какую покупку сделать или забрать какую-нибудь вещь", – говорит Кирилл.

По его словам, заказы он преимущественно развозит на городском самокате одной из кикшеринговых фирм. При этом расходы, подразумевающие проезд на метро, электричке или другом наземном транспорте оплачиваются по чекам отдельно, отметил QR-курьер.

Кирилл работает не только в Москве: в Медведкове и Лосиноостровском районе, но и в ближнем Подмосковье: Мытищах и Химках. По словам собеседника Москвы 24, свое объявление он разместил в первую очередь ради помощи людям, а не ради прибыли.

"У многих людей, с которыми я общаюсь и знаю, есть знакомые, не сделавшие прививку. Не важно почему, просто в итоге у многих нет этого кода. У меня есть. Чтобы как-то помочь таким людям, я и решил стать QR-курьером", – заключил Кирилл Андреев.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще одна новая профессия

Помимо QR-курьеров, ужесточение антикоронавирусных мер в России привело фактически к появлению новой профессии – проверяющего коды посетителей. С сентября по октябрь в России число таких вакансий выросло с двух до 27, рассказал директор по развитию бизнеса "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

Опыт работы для проверяющих, как правило, не требуется. Необходимо иметь собственный сертификат о вакцинации и смартфон с камерой и возможностью установить программу по считыванию QR-кодов.

"Если коды прочно войдут в нашу жизнь, то высока вероятность автоматизации этого процесса. Например, использование роботов-автоматов или входных рамок для считывания QR-кода и сверки с паспортными данными", – добавил собеседник Москвы 24.

Дмитрий Пучков предположил, что спрос на специалистов для проверки сертификатов будет актуален еще как минимум несколько месяцев, потому что многие регионы продлевают антиковидные меры.

В Москве после нерабочих дней попасть в музеи и театры можно только при наличии QR-кодов и заполняемости помещений не более 70%. В столице также необходимо предъявлять их на всех развлекательных и спортивных мероприятиях с численностью более 500 человек.

