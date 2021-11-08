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Как получить единый сертификат о вакцинации нового образца

QR-код и перенесенный COVID-19. Что появится в новом сертификате о вакцинации
медицина общество

С 8 ноября россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации против коронавируса. Рассказываем, чем дополнят документ, как его получить и нужно ли менять сертификат старого образца.

По новому образцу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России с 8 ноября начали выдавать новый сертификат о вакцинации против коронавируса. Соответствующий приказ Минздрава опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В верхнем левом углу документа на первой странице появится QR-код. Теперь в сертификате, помимо данных о сделанной прививке, укажут информацию о противопоказаниях к ней и о случаях перенесенного COVID-19.

Документ будет содержать персональные данные гражданина: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес и паспортные данные, а также номера СНИЛС и ОМС.

Сертификат доступен на русском и английском языках. Получить его можно в бумажном и электронном виде. Для того чтобы выдали бумажную форму документа, придется самостоятельно посетить центр "Мои документы".

Электронный сертификат появится в личном кабинете на портале госуслуг в течение трех календарных дней после завершения вакцинации.

Сертификат нового образца станет единым и обязательным на всей территории России. Сертификаты, полученные до 8 ноября с данными о прививках против коронавируса, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

В РФ появилась новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19

Ложная тревога

Утром 8 ноября на фоне перехода на новую форму сертификатов СМИ сообщили, что срок действия некоторых QR-кодов в России сократился вдвое – с года до шести месяцев.

Пользователи начали жаловаться на трудности со входом на портал госуслуг при попытке проверить срок действия своего сертификата. После входа на сайт появлялось сообщение "Запрашиваемая страница, к сожалению, не найдена".

В Минцифре официально подтвердили сбой в системе. В ведомстве связали его с техническими работами на портале госуслуг и заявили, что срок действия QR-кодов не изменился. В Минцифры подчеркнули, что работа портала вошла в штатный режим, а QR-коды восстанавливаются.

"Срок действия QR-кодов остается прежним. Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока", – говорится в заявлении ведомства.

Москвич Владимир Ларионов рассказал Москве 24 о том, что во время сбоя на госуслугах срок действия его сертификата изменился. "У меня полноценный "Спутник V" – срок на самом деле уменьшился до полугода. Утром из любопытства посмотрел, срок действия сократился с 24 августа 2022 года, до 24 февраля 2022 года", – сообщил собеседник издания.

Он добавил, что спустя полтора часа после того, как заметил сокращение срока действия QR-кода, его вновь увеличили до года.

"Проблема была на федеральных госуслугах, на региональном московском EMIAS.INFO все отображалось правильно", – обратил внимание москвич.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации в России не "обсуждалось и не обсуждается", а сбой связан с техническими работами.

Мы знаем, что действительно (появление сбоев по срокам действия кодов. – Прим. ред.) связано с техническими работами. Сама система госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о том, что решения, касающиеся сроков действия QR-кодов, необходимо "широко анонсировать заранее", чтобы не создавать массовые неудобства для людей. Об этом он написал у себя в Telegram.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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