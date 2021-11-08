Какие ограничения продолжают действовать в Москве после нерабочей недели

В понедельник, 8 ноября, Москва постепенно возвращается к привычной жизни после нерабочих дней. Эпидемиологическая ситуация с СOVID-19 в городе стабилизировалась, однако по-прежнему остается непростой. По этой причине в столице сохраняется ряд ограничительных мер. В частности, удаленная работа и домашний режим для пожилых. Кроме того, посещение учреждений культуры и массовых мероприятий возможно только с QR-кодом. Рассказываем, что нужно знать о действующих в городе ограничениях.



Постепенное возвращение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве приостановили деятельность предприятия и организации сферы торговли (за исключением аптек и продуктовых), услуг, спорта, развлечений, общепита. Было запрещено проводить массовые культурные, зрелищные, спортивные и другие мероприятия, а в музеи и театры посетителей пускали только при наличии QR-кода.

После 7 ноября режим нерабочих дней в городе решили не продлевать, но ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости сохранили. В частности, по-прежнему не менее 30% сотрудников предприятий должны оставаться на удаленке. В их числе горожане, которые имеют хронические заболевания, и люди старше 60 лет. Требование не распространяется на привитых и переболевших сотрудников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и ряда других стратегических отраслей.

Кроме того, до 25 февраля 2022 года не прошедшим вакцинацию и не болевшим коронавирусом в последние 6 месяцев пожилым и страдающим хроническими заболеваниями людям необходимо соблюдать домашний режим. При этом им разрешено ходить в магазин или выбрасывать мусор, выгуливать питомца, посещать врача. Также можно заниматься физкультурой на свежем воздухе.

У москвичей, которые обязаны соблюдать домашний режим, с 8 ноября приостановили действие бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Исключение составили только переболевшие и привитые горожане из групп риска. Тем, кто остался без льготного проезда, карту разблокируют после вакцинации первым компонентом или же после выздоровления от коронавируса.

Еще одно ограничение, которое сохранилось в городе после нерабочих дней, касается посещения культурных учреждений. Попасть в музеи и театры можно только при наличии QR-кодов и заполняемости помещений не более 70%. QR-коды также необходимо предъявлять на всех развлекательных и спортивных мероприятиях с численностью более 500 человек.



Покажет время?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы об эффекте от нерабочих дней, которые вводились по всей стране. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 согласилась с таким мнением.

"Они покажут свою эффективность чуть позже, потому что еще не закончился максимальный инкубационный период. То есть оценить, сколько человек заболело, можно только когда пройдет хотя бы две недели от начала этих ограничений. Пока еще есть люди, которые сейчас не больны, но могут заболеть в ближайшие дни", – объяснила эксперт.

При этом врач подчеркнула, что оставшиеся в Москве ограничения призваны не создавать пиковых нагрузок на медучреждения, а для защиты населения есть проверенный способ – вакцинация.





Надежда Чернышова врач-терапевт Сейчас растягивается заболеваемость по времени, потому что чем больше скученность, тем больше одновременно заболевших – это требует усилий и затрат от системы здравоохранения. Ограничения и вакцинация – это как грести двумя веслами, то есть одно без другого все равно работает плохо.

По мнению специалиста, ограничительные меры уже показывали свою эффективность, например, в прошлом году, когда люди честно соблюдали домашний режим и для передвижения использовали QR-коды.

Врач также напомнила о необходимости ношения масок и соблюдения безопасного расстояния в общественных местах. Это поможет не только обезопасить себя, но и окружающих, поскольку человек может еще не знать о своей болезни, подытожила Чернышова.