Более 16 тыс пассажиров нарушили масочный режим в транспорте Москвы за нерабочие дни
Более 16 тысяч пассажиров нарушили масочный режим в столичном транспорте за нерабочие дни, с 28 октября по 7 ноября, сообщил Москве 24 руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
По его словам, усиленные проверки продолжатся. Он подчеркнул, что сейчас очень важно поддерживать высокий уровень безопасности в столичном общественном транспорте.
Для этого мы принимаем необходимые меры: тщательная дезинфекция транспорта, бесплатные санитайзеры на станциях метро, усиление контроля за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе", – сказал руководитель учреждения.
Султанов добавил, что число горожан, понимающих важность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах, растет. Почти все пассажиры заходят в метро в масках.
Ранее Султанов призвал пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Он подчеркнул, что из-за роста количества заболевших коронавирусом граждане начали осознавать необходимость ношения масок в общественных местах. По словам Султанова, сейчас 99% пассажиров заходят в метро в масках.
В октябре контролеры выписали более 45 тыс постановлений за нарушение масочного режима
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