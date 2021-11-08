Более 16 тыс пассажиров нарушили масочный режим в транспорте Москвы за нерабочие дни

Более 16 тысяч пассажиров нарушили масочный режим в столичном транспорте за нерабочие дни, с 28 октября по 7 ноября, сообщил Москве 24 руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По его словам, усиленные проверки продолжатся. Он подчеркнул, что сейчас очень важно поддерживать высокий уровень безопасности в столичном общественном транспорте.

Для этого мы принимаем необходимые меры: тщательная дезинфекция транспорта, бесплатные санитайзеры на станциях метро, усиление контроля за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе", – сказал руководитель учреждения.

Султанов добавил, что число горожан, понимающих важность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах, растет. Почти все пассажиры заходят в метро в масках.

Ранее Султанов призвал пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Он подчеркнул, что из-за роста количества заболевших коронавирусом граждане начали осознавать необходимость ношения масок в общественных местах. По словам Султанова, сейчас 99% пассажиров заходят в метро в масках.