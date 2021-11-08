Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что эффект от введения нерабочих дней в России из-за коронавируса будет понятен через неделю. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина. Он сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в Московском регионе. Это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве", – отметил представитель Кремля.
В столице режим нерабочих дней продлевать не стали. Однако с 8 ноября будет действовать ряд мер, направленных на сдерживание коронавируса.
В частности, с понедельника приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Помимо этого, доступ на концерты, развлекательные, культурные, спортивные и другие подобные мероприятия, в театры и музеи должен осуществляться только по QR-коду.
Также не будут продлены нерабочие дни в Подмосковье. При этом некоторые противокоронавирусные меры в регионе продолжат действовать. Например, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также сохранить домашний режим для пожилых людей.
Песков заявил, что пока рано делать выводы об эффективности нерабочих дней
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