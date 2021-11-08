Нерабочие дни продлены в пяти регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пяти российских регионах продлили период нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Такие меры сохранились в Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областях.

Новгородская область

В Новгородской области режим нерабочих дней продлится еще неделю с сохранением заработной платы. Как отметил губернатор региона Андрей Никитин, эпидситуация остается сложной.

В связи с этим в дополнение к введенным ограничениям в области будет приостановлена работа заведений общепита, соляриев, концертных залов и кинотеатров.

Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины. Работники организаций, продающих товары первой необходимости, должны быть вакцинированы.

Томская область

В Томской области режим нерабочих дней ввели до 15 ноября.

При этом с 8-го числа жители региона при входе в ТЦ, заведения общепита, спортивные центры, парикмахерские должны предъявлять сертификат о вакцинации. Кроме того, он потребуется для посещения театров, учреждений культуры, а также при заселении в отели.

Челябинская область

Нерабочими останутся дни до 12 ноября в Челябинской области. Посещать салоны красоты, солярии, бассейны, бани, фитнес-центры можно только по QR-коду. Он потребуется и при посещении досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 "квадратов".

Школы Челябинской области перевели на дистанционный режим. Он сохранится до 14 ноября. Помимо этого, работу в формате дистанта рекомендовано организовать и вузам.

Также наличие прививки или отрицательного ПЦР-теста необходимо при посещении ресторанов и других объектов общепита в регионе. Такая мера введена до 9 января 2022 года.

Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт продлил нерабочие дни до 12 ноября. В это время объектам общепита разрешается работать на доставку и навынос. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, должны быть закрыты. Кроме того, эта мера распространяется на организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие культурные учреждения.

Дистанционка сохраняется для вузов и учреждений среднего профессионального образования. Однако учащиеся 9-х и 11-х классов могут продолжить обучение в очном формате. Остальные классы должны обучаться удаленно. В детских садах должны быть организованы дежурные группы.

Смоленская область

Смоленская область сохранила режим нерабочих дней до 10 ноября.

В регионе остаются в действии некоторые антиковидные меры, в частности, жители могут посещать торговые центры, супермаркеты, салоны красоты, фитнес-центры и заведения общепита по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус.

В то же время организации, продолжающие функционировать в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19, отрицательном ПЦР-тесте или медотводе.

В Москве режим нерабочих дней продлен не будет. Однако с 8 ноября в столице будет действовать ряд мер, направленных на сдерживание коронавируса.

В частности, с понедельника приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для непривитых и непереболевших людей старше 60 или с хроническими заболеваниями. Помимо этого, доступ на массовые концерты, развлекательные, культурные, спортивные и другие подобные мероприятия, в театры и музеи должен осуществляться только по QR-коду.

Также не будут продлены нерабочие дни в Подмосковье. При этом некоторые меры по коронавирусу в регионе продолжат действовать. Например, работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, а также сохранить домашний режим для пожилых людей.