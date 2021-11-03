В Московской области не планируют продлевать нерабочие дни

В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

Власти Московской области не планируют продлевать нерабочие дни. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется – спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", – написал он.

Однако, по словам губернатора, некоторые меры по коронавирусу в регионе продолжат действовать. Работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, а также сохранить домашний режим для пожилых людей.

"А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать. Берегите себя!" – добавил Воробьев.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября. По словам мэра, в городе стабилизировалась динамика заболеваний коронавирусом.