В Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября

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Нерабочие дни в Томской области продлили еще на неделю, до 15 ноября. Такое решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в области также продлевают и школьные каникулы.

"Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", – заявил Жвачкин.

Помимо этого, на удаленной работе должны оставаться непривитые граждане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.

С 8 ноября в Томской области доступ в учреждения общепита, ТРЦ, парикмахерские, кинотеатры, театры и другие заведения будет возможен только с QR-кодом, справкой о перенесенном заболевании или ПЦР-тесте, сделанном не позднее 72 часов до посещения.

Жвачкин поручил усилить контроль за масочным режимом в общественном транспорте и на объектах торговли, а также увеличить частоту движения автобусов для избежания переполнения.

Жителей региона призвали вакцинироваться в нерабочие дни. По словам губернатора, возможность возвращения к нормальной жизни появится лишь после получения коллективного иммунитета.

Ранее коронавирусные ограничения продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины. Работники организаций, продающих товары первой необходимости, должны быть вакцинированы.

