В Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября

Фото: ТАСС/Евгений Курсков
Нерабочие дни в Томской области продлили еще на неделю, до 15 ноября. Такое решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в области также продлевают и школьные каникулы.
"Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", – заявил Жвачкин.
Помимо этого, на удаленной работе должны оставаться непривитые граждане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.
С 8 ноября в Томской области доступ в учреждения общепита, ТРЦ, парикмахерские, кинотеатры, театры и другие заведения будет возможен только с QR-кодом, справкой о перенесенном заболевании или ПЦР-тесте, сделанном не позднее 72 часов до посещения.
Жвачкин поручил усилить контроль за масочным режимом в общественном транспорте и на объектах торговли, а также увеличить частоту движения автобусов для избежания переполнения.
Жителей региона призвали вакцинироваться в нерабочие дни. По словам губернатора, возможность возвращения к нормальной жизни появится лишь после получения коллективного иммунитета.
Ранее коронавирусные ограничения продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины. Работники организаций, продающих товары первой необходимости, должны быть вакцинированы.
Некоторые российские регионы ужесточили антиковидные ограничения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: