Губернатор Ульяновской области не исключил продления нерабочих дней в регионе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских не исключил продления нерабочих дней в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости", – сказал Русских на заседании по развитию региона.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области продлят нерабочие дни. Период длинных выходных увеличат еще на неделю после 8 ноября.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней в РФ после 7 ноября. При этом он напомнил, что региональные власти сами принимают решение по ограничительным мерам.

