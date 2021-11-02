Губернатор Ульяновской области не исключил продления нерабочих дней в регионе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских не исключил продления нерабочих дней в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости", – сказал Русских на заседании по развитию региона.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области продлят нерабочие дни. Период длинных выходных увеличат еще на неделю после 8 ноября.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней в РФ после 7 ноября. При этом он напомнил, что региональные власти сами принимают решение по ограничительным мерам.
Песков оценил возможность продления нерабочих дней в РФ после 7 ноября
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