В Новгородской области на неделю продлят нерабочие дни

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Новгородской области продлят нерабочие дни. Период "длинных выходных" увеличат еще на неделю после 8 ноября. Об этом глава региона Андрей Никитин сообщил на заседании регионального Оперштаба, передает ТАСС.

"Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты", – заявил губернатор Новгородской области.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими. При этом власти регионов уполномочены самостоятельно увеличивать этот период в случае ухудшения эпидобстановки.

Ранее Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было.

