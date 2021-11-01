Российский бизнес освободили от проверок в нерабочие дни

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Российский бизнес освободили от контрольно-надзорных проверок на период нерабочих дней, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономического развития РФ.

"В нерабочие дни проверку проводить нельзя. Вам надо зафиксировать факт прихода инспекторов. Жалобу направить в Генпрокуратуру и Минэкономразвития России. Так как орган контроля должен осуществлять мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц", – говорится в сообщении.

Речь идет о случае, когда организация не работает из-за ограничений по коронавирусу. Если компания осуществляет деятельность дистанционно, то органы контроля могут проверить лишь документацию.

В ведомстве также уточнили, что если за нерабочие дни проверка не была произведена, то органы вправе завершить ее в первый рабочий день. При этом в случае отсутствия информации о проверке в Едином реестре контрольных мероприятий проводить ее запрещено.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит порядка 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого бизнеса и социально ориентированным НКО в связи с пандемией и введенными из-за нее ограничениями.

