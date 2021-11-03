Торговые центры и алкомаркеты закроют в Хабаровском крае с 4 по 12 ноября

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Торговые центры и алкомаркеты не будут работать в Хабаровском крае в период с 4 по 12 ноября. Об этом информирует региональное отделение оперштаба по противодействию коронавирусу, передает РИА Новости.
Уточняется, что в регионе также вводятся и другие ограничительные меры. Такое решение было принято из-за ухудшения показателей заболеваемости и низких темпов вакцинации.
"С 13 ноября вводятся QR-коды в торговых центрах, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах, на междугороднем общественном транспорте", – заявил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.
Кроме того, предприятия косметических и бытовых услуг, а также общепит будут работать только на вынос и доставку.
Как добавили в оперштабе, пенсионеры от 60 лет и старше получат компенсацию льготного проезда за предъявление QR-кода. Там пояснили, что эта категория граждан имеет наивысший уровень смертности при низком темпе вакцинации.
Согласно актуальным данным, за последние сутки в регионе коронавирус выявили у 437 человек. При этом за все время пандемии от инфекции скончались 916 человек.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области продлят нерабочие дни. Период длинных выходных увеличат еще на неделю после 8 ноября.
До этого Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было.
Песков оценил возможность продления нерабочих дней в РФ после 7 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: