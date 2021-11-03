Торговые центры и алкомаркеты закроют в Хабаровском крае с 4 по 12 ноября

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Торговые центры и алкомаркеты не будут работать в Хабаровском крае в период с 4 по 12 ноября. Об этом информирует региональное отделение оперштаба по противодействию коронавирусу, передает РИА Новости.

Уточняется, что в регионе также вводятся и другие ограничительные меры. Такое решение было принято из-за ухудшения показателей заболеваемости и низких темпов вакцинации.

"С 13 ноября вводятся QR-коды в торговых центрах, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах, на междугороднем общественном транспорте", – заявил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Кроме того, предприятия косметических и бытовых услуг, а также общепит будут работать только на вынос и доставку.

Как добавили в оперштабе, пенсионеры от 60 лет и старше получат компенсацию льготного проезда за предъявление QR-кода. Там пояснили, что эта категория граждан имеет наивысший уровень смертности при низком темпе вакцинации.

Согласно актуальным данным, за последние сутки в регионе коронавирус выявили у 437 человек. При этом за все время пандемии от инфекции скончались 916 человек.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области продлят нерабочие дни. Период длинных выходных увеличат еще на неделю после 8 ноября.

До этого Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было.