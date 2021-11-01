В музеи и театры Ленобласти начали пускать привитых иностранными вакцинами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

При посещении музеев и театров Ленинградской области можно предъявлять QR-коды иностранных прививок от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Отмечается, что данный вопрос согласован с главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк.

На нерабочей неделе в театры и музеи Ленобласти можно попасть только после предъявления QR-кода, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что в регионе введут QR-коды для посещения театров, бассейнов, кино, цирков и фитнесов с 15 ноября. Кроме того, к 15 ноября все работники государственных, муниципальных и частных организаций должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса либо получить документы о медотводе или перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев.

