В музеи и театры Ленобласти начали пускать привитых иностранными вакцинами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
При посещении музеев и театров Ленинградской области можно предъявлять QR-коды иностранных прививок от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале областного правительства.
Отмечается, что данный вопрос согласован с главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк.
На нерабочей неделе в театры и музеи Ленобласти можно попасть только после предъявления QR-кода, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
Ранее сообщалось, что в регионе введут QR-коды для посещения театров, бассейнов, кино, цирков и фитнесов с 15 ноября. Кроме того, к 15 ноября все работники государственных, муниципальных и частных организаций должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса либо получить документы о медотводе или перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев.
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