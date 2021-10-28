С 8 ноября общепит в Санкт-Петербурге будет работать до 23:00

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга рассказали о новых правилах работы предприятий общепита, кинотеатров и концертных залов.
"С 8 ноября… предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23:00", – указано в заявлении.
В ночное время все перечисленные организации и предприятия работать не смогут.
Ранее в Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничительные меры на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В городе не будут работать кафе и рестораны (доступна доставка), а также непродовольственные магазины и салоны красоты. Не будут проводиться и массовые мероприятия.
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