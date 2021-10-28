Воробьев допустил возможность введения QR-кодов в Подмосковье после 8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил возможность введения в регионе QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Об этом он заявил в эфире телеканала "360".

"Да, я допускаю вполне, что после 8-го числа (ноября. – Прим. ред.) мы должны открыть все услуги, рестораны и так далее. И я с большой долей вероятности предполагаю, что это будет по QR-кодам", – сказал Воробьев.

С 28 октября в Подмосковье заработали новые ограничения из-за COVID-19. До 7 ноября в регионе приостановили работу объекты розничной торговли, торгово-развлекательные центры, детские игровые комнаты и цирки.

В области не проводятся спортивные, культурные, выставочные и иные мероприятия. На время нерабочих дней в Московской области объявили школьные каникулы.

Кроме того, с 8 ноября в регионе приостанавливается действие социальных транспортных карт для непривитых жителей из групп риска. Речь идет о гражданах старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

