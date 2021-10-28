Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:00

Воробьев допустил возможность введения QR-кодов в Подмосковье после 8 ноября

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил возможность введения в регионе QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Об этом он заявил в эфире телеканала "360".

"Да, я допускаю вполне, что после 8-го числа (ноября. – Прим. ред.) мы должны открыть все услуги, рестораны и так далее. И я с большой долей вероятности предполагаю, что это будет по QR-кодам", – сказал Воробьев.

С 28 октября в Подмосковье заработали новые ограничения из-за COVID-19. До 7 ноября в регионе приостановили работу объекты розничной торговли, торгово-развлекательные центры, детские игровые комнаты и цирки.

В области не проводятся спортивные, культурные, выставочные и иные мероприятия. На время нерабочих дней в Московской области объявили школьные каникулы.

Кроме того, с 8 ноября в регионе приостанавливается действие социальных транспортных карт для непривитых жителей из групп риска. Речь идет о гражданах старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

В Подмосковье вводят новые ограничения из-за коронавируса на время нерабочих дней

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать