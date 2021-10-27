В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ из-за коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московской области в настоящий момент работает более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, это рекордное количество, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что здравоохранение работает на пределе, занято большое количество коек.

"Они (койки. – Прим. ред.) есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. Большое количество кислорода надо. Мы видим, что сегодня 80% на койках – невакцинированные. <...> У нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает – 502 на сегодняшнее утро", – сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

По словам губернатора Подмосковья, такие цифры свидетельствуют о том, что ситуация очень напряженная.

В начале октября Воробьев попросил премьер-министра Михаила Мишустина включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

По словам главы Московской области, было проанализировано количество пациентов, которых госпитализировали и подключили к ИВЛ. Оказалось, отметил он, что в большинстве случаев в стационары попадают непривитые граждане.

С четверга, 28 октября, в Подмосковье вводятся новые ограничения из-за COVID-19. До 7 ноября в регионе приостановят работу объекты розничной торговли и торгово-развлекательные центры. Также будет приостановлено проведение спортивных, культурных, выставочных и иных мероприятий. Запрет распространяется и на мероприятия в парках, ТРЦ, ночных клубах, на дискотеках, боулинге и других местах. Закрыты будут детские игровые комнаты и цирки.

На время нерабочих дней в Московской области объявили школьные каникулы.

Кроме того, с 8 ноября в Подмосковье приостанавливается действие социальных транспортных карт для непривитых жителей из групп риска. Речь идет о гражданах старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.