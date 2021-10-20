Ограничения в Подмосковье коснутся только тех, кто не привит от COVID-19 – губернатор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Дни с 30 октября по 7 ноября станут в Подмосковье нерабочими. При этом дополнительные антикоронавирусные меры коснутся только невакцинированных жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Воробьев отметил, что новые ограничения затронут в том числе непривитых граждан старше 60 лет. Он также выразил надежду, что в эти дни каждый останется дома или сможет изолироваться.
По словам губернатора, пациентами с коронавирусом в регионе занято 10 тысяч коек. Кроме того, фиксируется высокий уровень пациентов на кислороде.
"Опять несколько лечебных учреждений перевели под ковид, в частности родильные дома и другие клиники. Сегодня середина недели, у нас приходят 200–210 тысяч человек в поликлиники, поэтому нагрузка на врачей очень высокая", – заключил Воробьев.
Ранее новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией ввели в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. В числе принятых решений – соблюдение домашнего режима пожилыми, дистанционный режим работы для ряда категорий сотрудников и обязательная вакцинация некоторых граждан.
Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в России
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