В Подмосковье впервые в истории заложили детский госпиталь

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В Московской области впервые в истории заложили детский госпиталь, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным.

Воробьев отметил, что население Подмосковья увеличивается, а города нуждаются в заботе.

"Поэтому в рамках национальных проектов мы делаем большие вещи. Когда-то мы строили перинатальные центры. Сейчас, благодаря вашей поддержке, впервые в истории Московской области мы заложили детский госпиталь", – сказал Воробьев.

По его словам, это будет современный госпиталь для лечения детей с высокопрофессиональными специалистами.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции здания детской городской поликлиники № 148, филиала № 3 в районе Марьино. Мэр отметил, что сейчас работа ведется в темпах, позволяющих сделать реконструкцию за полгода.