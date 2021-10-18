В Подмосковье впервые в истории заложили детский госпиталь

Фото: kremlin.ru
В Московской области впервые в истории заложили детский госпиталь, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным.
Воробьев отметил, что население Подмосковья увеличивается, а города нуждаются в заботе.
"Поэтому в рамках национальных проектов мы делаем большие вещи. Когда-то мы строили перинатальные центры. Сейчас, благодаря вашей поддержке, впервые в истории Московской области мы заложили детский госпиталь", – сказал Воробьев.
По его словам, это будет современный госпиталь для лечения детей с высокопрофессиональными специалистами.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции здания детской городской поликлиники № 148, филиала № 3 в районе Марьино. Мэр отметил, что сейчас работа ведется в темпах, позволяющих сделать реконструкцию за полгода.
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