В Ленобласти введут QR-коды для посещения театров и бассейнов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Ленинградской области объявили о введении QR-кодов для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и спортивных клубов, новые ограничения будут действовать с 15 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале региона.

"Теперь QR-код в регионе обретает статус пропуска – он подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесенного менее полугода назад. С 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес – только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом", – говорится в сообщении.

Кроме того, к 15 ноября все работники государственных, муниципальных и частных организаций должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса либо получить документы о медотводе или перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев.

"Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа", – сообщают власти.

Отмечается, что максимальное количество участников массовых мероприятий в разных муниципалитетах будет определяться в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией. Так, в районах с высоким уровнем заболеваемости, которые относятся к "красной" зоне, в массовых мероприятиях смогут принять участие не более 300 человек, в "зеленой" зоне – не более 1 тысячи человек.

Ранее власти Хакасии ввели требование о предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании при посещении кафе и ресторанов.

До этого стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.

В частности, в Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. Кроме того, в Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.

