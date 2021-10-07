Власти Татарстана введут QR-коды для посещения ресторанов, ТЦ и спортзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Татарстана объявили о введении QR-кодов для посещения ресторанов, торговых центров и спортзалов, новые ограничения начнут действовать с 11 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.
"Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) <...> будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание", – говорится в сообщении.
Кроме того, жители республики старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, с 11 октября будут подвергнуты обязательной изоляции и переведены на дистанционный формат работы.
Работа театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, а также проведение спортивных, зрелищно-развлекательных и культурных мероприятий будут допускаться при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. При выполнении ряда условий, главным из которых является вакцинация всех работников, заполняемость может быть увеличена до 70%.
"Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда", – говорится в тексте.
Ранее стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.
В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. В Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.
В регионах из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят новые ограничения
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