Власти Курска вводят систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Курске с 11 октября начнет действовать система QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

"Планируется, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений", – говорится в сообщении.

В Курске будет усилена работа по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Также власти усилят контроль за соблюдением масочного режима и режима самоизоляции для пациентов, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что введение ограничительных мер на федеральном уровне пока не планируется. Однако он отметил тенденцию роста заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России.

Позже стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.

В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. В Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил вероятность введения локдауна в регионе из-за сложной эпидобстановки. По его словам, загрузка коечного фонда в регионе уже составляет 88%.

