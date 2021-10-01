В Кремле выразили обеспокоенность динамикой смертности от COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вызывающей беспокойство динамику смертности от коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока динамика (смертности. – Прим. ред.) плохая, которая вызывает беспокойство", – подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что в зависимости от эпидемиологической обстановки регионы сами принимают решение о том, как на нее реагировать: некоторые из них вводят различные ограничительные меры. По его словам, власти следят за тем, как развивается ситуация.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что подъем заболеваемости COVID-19 среди россиян продлится до середины – конца декабря. В целом новая волна коронавируса, по его словам, продлится 5–6 месяцев.

За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая коронавируса. Из них в Москве зафиксировали 3 993, в Санкт-Петербурге – 2 281, в Московской области – 1 339. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,16%.

От COVID-19 за минувшие 24 часа умерли 887 человек, выздоровлении 19 955 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 6 692 722 человека.

